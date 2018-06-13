«النيابة العامة»: لا يجوز تنظيم عروض الألعاب النارية إلا بشروط

تواصل – فريق التحرير:

شددت النيابة العامة على حظر استخدام المتفجرات والمفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها واستيرادها، أو بيعها وتداولها، أو حتى إتلافها، إلا بتصريح من وزارة الداخلية وفقاً للائحة هذا النظام ولائحته.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “يحظر استعمال المفرقعات، أو بيعها، إلا بتصريح من الجهة المختصة، ولا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية أو تحديد أماكن إقامتها، أو من يقوم بتشغيلها، إلا وفقاً للشروط والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات”.