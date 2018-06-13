«العمل» تودع معونة خادم الحرمين في حسابات مستفيدي الضمان

تواصل – الرياض:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منذ قليل، في حسابات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي المعونة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة عيد الفطر المبارك، والبالغة أكثر من 1.7 مليار ريال.

وبهذه المناسبة، قدّم وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الأبوية الكريمة والحانية لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي؛ وذلك لتحسين ظروفهم المعيشية.

وأكد أن هذه المعونة سيكون لها أبلغ الأثر في سد حاجات هذه الفئة الغالية من المواطنين، سائلا المولى عز وجل أن يديم الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.