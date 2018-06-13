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عثروا عليها في «علبة أحذية» وبيعت بـ19 مليون دولار! (صور)

عثروا عليها في «علبة أحذية» وبيعت بـ19 مليون دولار! (صور)
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تواصل – وكالات:

بيع إناء زهور من الصيني من القرن الـ 18، عثر عليه في علبة أحذية في مخزن في فرنسا مقابل 16.2 مليون يورو (19 مليون دولار) في مزاد في باريس، اليوم الثلاثاء 12 يونيو الجاري.

وجاء السعر أعلى 20 مرة من المبلغ الذي قدره منظمو المزاد في دار “سوذبيز” للمزادات، بما بين 500 ألف و700 ألف يورو، وكان هذا أعلى سعر لقطعة واحدة تباع في سوذبيز فرنسا.

وأمضت المزهرية جزءاً من عمرها ملقاة في مخزن علوي، مع أشياء أخرى كانت جزءاً من ميراث أسرة فرنسية عثرت عليها وأوصلتها لمنظمي المزاد، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

ووصفت المزهرية التي يبلغ طولها 30 سنتيمتراً والملونة بدرجات الأخضر والأزرق والأصفر والقرمزي بأنها أفضل قطع الخزف حفظاً التي صنعت لإمبراطور من أسرة تشينغ.

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