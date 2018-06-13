«إتش تي سي» تطرح هاتفاً بخاصية غير مسبوقة في الشرق الأوسط (صور)

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تواصل – وكالات:

طرحت شركة “إتش تي سي” التايوانية، هاتفها الرئيسي للعام الحالي 2018 في الأسواق، ويحمل اسم “إتش تي سي يو 12 بلس”، ويتبنى شعار “عش بمنتهى الابتكار”.

وتتصدر تقنية الضغط على الحواف “سكويز”، قائمة ما يميز هاتف “إتش تي سي يو 12 بلس”، ولكن بعد إدخال تحسينات مبتكرة عليها، الذي يتمثل في “إيدج سنس 2″، التي تضفي طابعاً فطرياً وأكثر سلاسة عند التفاعل مع الهاتف، فضلاً عن تمكين المستهلك من أداء العديد من المهام بيد واحدة.

كذلك ينفرد هاتف “إتش تي سي يو 12 بلس” بألقاب عديدة، ومنها أنه أول هاتف رئيسي يدعم كاميرتين في الجهة الأمامية، بالإضافة إلى كاميرتين في الخلف.

كما أن نظام الهاتف الصوتي يصنف بأنه “الأقوى والأنقى” في سوق الهواتف الذكية، كما أنه أول هاتف في الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي يضم بداخله معالجات شركة “كوالكوم”، والمتجسد في معالج “سناب دراغون 845”.

وكانت شركة “إتش تي سي” أعلنت للمرة الأولى عن هاتفها الرئيسي في عام 2018، في حفل خاص أقيم في مدينة تايبه التايونية، في منتصف شهر مايو.

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