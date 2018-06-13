خدمة جديدة من «قوقل» لمستخدمي «أندرويد» دون إنترنت

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الضمان الاجتماعي» يصرف معونة تتخطى 1.7 مليار ريال للمستفيدين بمناسبة العيد

«الضمان الاجتماعي» يصرف معونة تتخطى 1.7 مليار ريال للمستفيدين بمناسبة العيد

احذر.. 9 حالات يمكن بسببها فسخ عقد الموظف دون مكافأة

احذر.. 9 حالات يمكن بسببها فسخ عقد الموظف دون مكافأة

مع بدء تحرير الحديدة.. أنباء عن هروب أعداد كبيرة من الضباط الحوثيين

مع بدء تحرير الحديدة.. أنباء عن هروب أعداد كبيرة من الضباط الحوثيين

النيابة العامة تستدعي «مغرد» أساء لأحد كبار العلماء على تويتر

النيابة العامة تستدعي «مغرد» أساء لأحد كبار العلماء على تويتر

خدمة جديدة من «قوقل» لمستخدمي «أندرويد» دون إنترنت

خدمة جديدة من «قوقل» لمستخدمي «أندرويد» دون إنترنت
0

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “جوجل” عن خدمة جديدة للأشخاص الذين لا يمتلكون إنترنت بشكل مستمر، حيث أصبح الآن بإمكانهم الاستفادة من خدمات “جوجل ترانسليت” دون الحاجة للشبكة العنكبوتية.

ووفقاً لما نشره موقع “بي سي نيوز” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اليوم الأربعاء، أزيح النقاب عن خطة الشركة لتحديث الخدمة على الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد”، تتيح تشغيلها دون اتصال بالإنترنت بفضل تقنية ذكاء اصطناعي جديدة.

من جانبها، قالت مديرة خدمة “جوجل ترانسليت” جولي كاتياو، إن “الخدمة الجديدة ستعمل على منح المستخدمين ترجمة أفضل للجمل الطويلة”.

وأضافت: نحن “نأخذ في الاعتبار الجملة كاملة، محتوى الجملة، وأحياناً كل جزء من الفقرة”، مؤكدةً أن فريق “جوجل ترانسليت” أعاد بناء الخدمة خلال الـ18 شهراً الأخيرة؛ مما أدى إلى تقنية أكثر اكتمالاً.

وتشمل قائمة اللغات المدعومة بالكامل: “الأفريكانية، الألبانية، العربية، البيلاروسية، البنغالية، البلغارية، الكاتالانية، الصينية، الكرواتية، التشيكية، الدنماركية، الهولندية، الإنجليزية، الإسبرانتو، الاستونية، الفلبينية، الفنلندية، الفرنسية، الجاليكية”.

وتتضمن القائمة اللغات “الجورجية، الألمانية، اليونانية، الغوجاراتية، الهايتي، الكريولية، العبرية، الهندية، الهنغارية، الأيسلندية، الإندونيسية، الأيرلندية، الإيطالية، اليابانية، الكانادا، الكورية، اللاتفية، اللتوانية، المقدونية، الماليزية، المالطية، الماراثية”.

واحتوت القائمة أيضاً على اللغات “النرويجية، الفارسية، البولندية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، السلوفاكية، السلوفينية، الإسبانية، السواحيلية، السويدية، التاميلية، التيلوجية، التايلاندية، التركية، الأوكرانية، الأردية، الفيتنامية والويلزية”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

5 إيماءات خفية في نظام «أندرويد» تُسهِّل الاستخدام.. تعرَّف عليها

5 إيماءات خفية في نظام «أندرويد» تُسهِّل الاستخدام.. تعرَّف عليها

«جوجل» تتيح خدمة جديدة تكشف كلمات المرور المخترقة

«جوجل» تتيح خدمة جديدة تكشف كلمات المرور المخترقة

قوقل تطلق تصميم جي مايل ومزاياه الجديدة للجميع

قوقل تطلق تصميم جي مايل ومزاياه الجديدة للجميع

جوجل تتيح تصفح «جيميل» دون اتصال بالإنترنت

جوجل تتيح تصفح «جيميل» دون اتصال بالإنترنت

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد
أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد
تعلمت من الخليل!
مقالات

تعلمت من الخليل!

المزيد
اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..
تدوينات حرة

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>