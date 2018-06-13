خدمة جديدة من «قوقل» لمستخدمي «أندرويد» دون إنترنت

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “جوجل” عن خدمة جديدة للأشخاص الذين لا يمتلكون إنترنت بشكل مستمر، حيث أصبح الآن بإمكانهم الاستفادة من خدمات “جوجل ترانسليت” دون الحاجة للشبكة العنكبوتية.

ووفقاً لما نشره موقع “بي سي نيوز” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اليوم الأربعاء، أزيح النقاب عن خطة الشركة لتحديث الخدمة على الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد”، تتيح تشغيلها دون اتصال بالإنترنت بفضل تقنية ذكاء اصطناعي جديدة.

من جانبها، قالت مديرة خدمة “جوجل ترانسليت” جولي كاتياو، إن “الخدمة الجديدة ستعمل على منح المستخدمين ترجمة أفضل للجمل الطويلة”.

وأضافت: نحن “نأخذ في الاعتبار الجملة كاملة، محتوى الجملة، وأحياناً كل جزء من الفقرة”، مؤكدةً أن فريق “جوجل ترانسليت” أعاد بناء الخدمة خلال الـ18 شهراً الأخيرة؛ مما أدى إلى تقنية أكثر اكتمالاً.

وتشمل قائمة اللغات المدعومة بالكامل: “الأفريكانية، الألبانية، العربية، البيلاروسية، البنغالية، البلغارية، الكاتالانية، الصينية، الكرواتية، التشيكية، الدنماركية، الهولندية، الإنجليزية، الإسبرانتو، الاستونية، الفلبينية، الفنلندية، الفرنسية، الجاليكية”.

وتتضمن القائمة اللغات “الجورجية، الألمانية، اليونانية، الغوجاراتية، الهايتي، الكريولية، العبرية، الهندية، الهنغارية، الأيسلندية، الإندونيسية، الأيرلندية، الإيطالية، اليابانية، الكانادا، الكورية، اللاتفية، اللتوانية، المقدونية، الماليزية، المالطية، الماراثية”.

واحتوت القائمة أيضاً على اللغات “النرويجية، الفارسية، البولندية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، السلوفاكية، السلوفينية، الإسبانية، السواحيلية، السويدية، التاميلية، التيلوجية، التايلاندية، التركية، الأوكرانية، الأردية، الفيتنامية والويلزية”.