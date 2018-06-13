التوصل للسبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة.. وطريقة التخلص منها

تواصل – وكالات:

استطاع كيميائيون اختراع جهاز جديد يمكنه أن يخلصك من رائحة الفم الكريهة، التي تظهر خلال اليوم؛ بسبب مادة كبريتيد الهيدروجين، التي تعد السبب الرئيسي لتلك الرائحة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: إن الجهاز الذي طوره الكيميائيون يمكنه الكشف مبكراً عن احتمال ظهور رائحة الفم، مشيرةً إلى أنه يكون مؤشراً دقيقاً يكشف حاجة الشخص لاستخدام غسول الأسنان قبل أن تتكون رائحة كريهة داخل فمه.

ويعاني أكثر من 30 في المائة من الأشخاص من ظهور رائحة كريهة للفم في بعض الأوقات؛ حيث إن تلك الرائحة تتكون نتيجة وجود بكتريا نشطة داخل الفم تقوم بإفراز مواد كيميائية تسبب تلك الرائحة، بحسب الصحيفة.

وأضافت: أن كيميائيين في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، أجروا تجارب على هذا الأمر، بالتعاون مع معهد ماساتشوستس الأمريكي.

ولفتت “ديلي ميل” إلى أن الكيميائيين استخدموا أسيتات الرصاص، وهي مادة كيميائية تتحول إلى اللون البني عند تعرضها لكبريتيد الهيدروجين.

وتعد تلك التجارب جزءاً من جهودهم لتصنيع الجهاز الخاص بالكشف عن رائحة الفم، التي تظهر عندما تصبح نسبة كبريتيد الهيدروجين في داخل الفم جزأين في المليون.