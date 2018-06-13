التوصل للسبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة.. وطريقة التخلص منها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

إنزال جوي مكثف لقوات التحالف في الحُديدة اليمنية (فيديو)

إنزال جوي مكثف لقوات التحالف في الحُديدة اليمنية (فيديو)

شرطة الرياض تكشف حقيقة مقطع سرقة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

شرطة الرياض تكشف حقيقة مقطع سرقة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

«الضمان الاجتماعي» يصرف معونة تتخطى 1.7 مليار ريال للمستفيدين بمناسبة العيد

«الضمان الاجتماعي» يصرف معونة تتخطى 1.7 مليار ريال للمستفيدين بمناسبة العيد

احذر.. 9 حالات يمكن بسببها فسخ عقد الموظف دون مكافأة

احذر.. 9 حالات يمكن بسببها فسخ عقد الموظف دون مكافأة

التوصل للسبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة.. وطريقة التخلص منها

التوصل للسبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة.. وطريقة التخلص منها
0

تواصل – وكالات:

استطاع كيميائيون اختراع جهاز جديد يمكنه أن يخلصك من رائحة الفم الكريهة، التي تظهر خلال اليوم؛ بسبب مادة كبريتيد الهيدروجين، التي تعد السبب الرئيسي لتلك الرائحة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: إن الجهاز الذي طوره الكيميائيون يمكنه الكشف مبكراً عن احتمال ظهور رائحة الفم، مشيرةً إلى أنه يكون مؤشراً دقيقاً يكشف حاجة الشخص لاستخدام غسول الأسنان قبل أن تتكون رائحة كريهة داخل فمه.

ويعاني أكثر من 30 في المائة من الأشخاص من ظهور رائحة كريهة للفم في بعض الأوقات؛ حيث إن تلك الرائحة تتكون نتيجة وجود بكتريا نشطة داخل الفم تقوم بإفراز مواد كيميائية تسبب تلك الرائحة، بحسب الصحيفة.

وأضافت: أن كيميائيين في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، أجروا تجارب على هذا الأمر، بالتعاون مع معهد ماساتشوستس الأمريكي.

ولفتت “ديلي ميل” إلى أن الكيميائيين استخدموا أسيتات الرصاص، وهي مادة كيميائية تتحول إلى اللون البني عند تعرضها لكبريتيد الهيدروجين.

وتعد تلك التجارب جزءاً من جهودهم لتصنيع الجهاز الخاص بالكشف عن رائحة الفم، التي تظهر عندما تصبح نسبة كبريتيد الهيدروجين في داخل الفم جزأين في المليون.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

احذر.. 10 مؤشرات صامتة تؤكد إصابتك بأمراض اللثة

احذر.. 10 مؤشرات صامتة تؤكد إصابتك بأمراض اللثة

انتبه.. «رائحة الفم الكريهة» تدل على احتمالية الإصابة بمرض قاتل

انتبه.. «رائحة الفم الكريهة» تدل على احتمالية الإصابة بمرض قاتل

احترس.. «غسول الفم» أكثر من مرة في اليوم يسبب هذا المرض الخطير

احترس.. «غسول الفم» أكثر من مرة في اليوم يسبب هذا المرض الخطير

4 طرق منزلية لإزالة جير الأسنان والتخلص من رائحة الفم الكريهة

4 طرق منزلية لإزالة جير الأسنان والتخلص من رائحة الفم الكريهة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد
أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد
تعلمت من الخليل!
مقالات

تعلمت من الخليل!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>