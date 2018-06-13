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إنزال جوي مكثف لقوات التحالف في الحُديدة اليمنية (فيديو)

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 تواصل – متابعات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيراً لجنود من القوات الخاصة المشارِكة في عملية تحرير الحديدة، في إنزال جوي (مظلي) مكثف.

وظهر خلال المقطع أحد الجنود المشاركين في العملية يتوعد الحوثي؛ وهو يردد الشهادة بكل ثبات وعزيمة على دحر الانقلاب الحوثي.

وتقدَّمت قوات المقاومة اليمنية؛ مدعومةً بقوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن؛ تقدماً كبيراً باتجاه مطار الحُديدة اليمني.

ونشرت قناة “سكاي نيوز” لقطات قالت إنها من داخل مدينة الحديدة، تظهر فيها شوارع المدينة وقد خلت من ميليشيات الحوثي، فراراً من قوات المقاومة وقوات التحالف، حيث سحبت الميليشيات الحوثية عائلاتهم من مدينة الحديدة، باتجاه صنعاء، بحسب تقارير.

وكانت ميليشيا الحوثي رفضت تسليم ميناء ومدينة الحديدة بعد عزم قوات الشرعية والتحالف العربي تحريرها.

يذكر أن عمليات عسكرية واسعة بدأت صباح اليوم لتحرير ميناء ومدينة الحديدة من ميليشيا الحوثي، بعد إعلان الحكومة اليمنية استنفاد كل الوسائل السلمية لإخراج الميليشيا.

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