متحدث «التحالف»: تحرير الحديدة ينهي دعم إيران للحوثيين

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أوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، بأن هذا هو الوقت المناسب لبدء عمليات تحرير الحديدة، مؤكداً بأن تحرير الحديدة سيقطع أيادي إيران التي تهرب الأسلحة والصواريخ الباليستية وطائرات بدون طيار وستعود الحياة طبيعية في المدينة.

وأضاف المالكي لـ “الإخبارية” أنه تم استنفاذ كافة الجهود السياسية التي بعثها المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتسليم مدينة وميناء الحديدة، وأن ميليشيات الحوثي رفضت تسليم ميناء الحديدة، فبدأت عمليات تحرير الحديدة وبدأ الجيش اليمني مدعوماً بالتحالف بنزع الألغام التي نشرتها ميليشيات الحوثي جنوب الحديدة.

وبين المالكي بأن قرار تحرير الحديدة هو قرار الحكومة اليمنية الشرعية وقرار الجيش اليمني والتحالف وقيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم هذا القرار، وأن المخاوف الدولية والإقليمية الموجودة حالياً ستتلاشى بعد تحرير الحديدة.

وقال تركي المالكي: إن التحالف يسعى لإعادة الشرعية إلى كافة محافظات ومديريات اليمن، وفيما يتعلق بالحديدة أضاف المالكي بأنه سيتم العمل بعمليات الإغاثة الإنسانية بعد تحريرها، مؤكداً أن تحرير ميناء الحديدة سيعود بالخير على أبناء المحافظة وسوف يستمر العمل بالميناء والمحافظة على العاملين اليمنيين فيه.