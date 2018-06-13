متحدث «التعليم»: اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسيئين لمهنة المعلم

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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن وزارة التعليم تحتفظ بحقها وحق كل معلم ومعلمة تتم الإساءة إليهم عبر تمرير مهنة التعليم ضمن مواد إعلامية تخص أفراداً بصفاتهم الشخصية ولا تمت لصفتهم الوظيفية بأي صلة، وسوف تتخذ الوزارة كافة الخطوات القانونية والنظامية التي تمنع ممارسة مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.

وتابعت وزارة التعليم ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن إيقاف متسولات وصفتهن تلك الوسائل “بمعلمات”، واستنكرالمتحدث الرسمي على “تويتر” إقحام الصفة الوظيفية التي لا تضيف أي قيمة لتلك المادة الإعلامية سوى الرغبة في تحقيق انتشار إعلامي دون مراعاة لأبعاد المحتوى المنشور بما يحمله من إسقاطات.

وأكد العصيمي أن هذا الخبر الإعلامي وغيره التي تستخدم في ثناياها مهنة التعليم لا يمكن فهمها إلا في سياق الرغبة في الإساءة سواء بقصد أو بدون قصد، دون مراعاة القيمة الاجتماعية للمعلمين ودورهم الوطني في بناء الإنسان.

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