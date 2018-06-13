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استشهاد 4 جنود إماراتيين في اليمن

استشهاد 4 جنود إماراتيين في اليمن
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تواصل – وكالات:

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد أربعة من جنودها أثناء تأديتهم واجبهم في عملية «إعادة الأمل» ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

والشهداء هم الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري، والوكيل/1 علي محمد راشد الحساني، والرقيب خميس عبدالله خميس الزيودي، والعريف/1 عبيد حمدان سعيد العبدولي.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

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