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خطة شاملة لـ«التحالف» لسرعة تسليم المساعدات إلى الحديدة

خطة شاملة لـ«التحالف» لسرعة تسليم المساعدات إلى الحديدة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قام بإعداد خطة شاملة وواسعة النطاق لزيادة سرعة تسليم المساعدات الإنسانية إلى الحديدة والمناطق المحيطة بها.

وقال قرقاش عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ اليوم الأربعاء ‘‘تم تخزين الغذاء والإمدادات الأساسية وإعدادها للتدخل الفوري، ولدينا سفن وطائرات وشاحنات مزودة بالمواد الغذائية والأدوية لتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني”.

وشدد على أن ميناء الحديدة سيظل مفتوحا للشحن، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط طوارئ لنقل المساعدات بطرق أخرى في حال أقدم الحوثيون على تدمير أي ميناء أو بنية تحتية لوجيستية.

وأضاف الوزير الإماراتي: «علاوة على مبلغ الـ 14 مليار دولار الذي قدمه التحالف بالفعل للمساعدة في اليمن، نواصل العمل مع وكالات الإغاثة على الأرض لضمان أنه بمجرد تحرير الميناء سنزيد بسرعة حجم المساعدات التي تتدفق من خلاله”.

ولفت إلى أن تحالف دعم الشرعية نجح في تنفيذ عمليات مماثلة واسعة النطاق عندما قام بتحرير عدن والمكلا، مما أدى إلى تحسن كبير في حياة الناس.

 

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