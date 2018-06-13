رقم قياسي.. غسل «المطاف» في 9 دقائق ليلة 27

تواصل – مكة المكرمة:

حققت إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام رقماً قياسياً جديداً في غسل المطاف بعد صلاة المغرب ليلة 27 من رمضان المبارك، وذلك في وقت قدره 9 دقائق و47 ثانية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد الجابري نجاح خطة الإدارة لليلة 27 على أكمل وجه، حيث اقتضت الخطة غسل المواقع بعد صلاة المغرب مباشرة، فشمل المطاف وفرش المسجد الحرام وساحاته بالكامل، وتكثيف عملية التجميع اليدوي للمخلفات طوال الليلة مع التعطير المستمر بالورد للمداخل الرئيسية والمشايات والممرات والمصليات داخل المسجد الحرام وساحاته.

وبيَّن أن من مهام الإدارة الإشراف والمتابعة على خطة مشروع النظافة وخدمات المسجد الحرام، إضافة إلى الإشراف على السفر داخل الحرم، وكذلك أعمال النظافة والصيانة للمرافق الخارجية والتابعة للمسجد الحرام، مؤكداً أن الإدارة بكامل منسوبيها على أتم الاستعداد لخدمة المسجد الحرام وقاصديه.