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مع اقتراب العيد.. الدفاع المدني يوجه تحذيراً مهماً للمواطنين والمقيمين
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيراً المواطنين والمقيمين، من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها بعض الشباب والأطفال احتفالاً بالعيد.

وقال الدفاع المدني في بيان له “إن اللهو بالمفرقعات والألعاب النارية قد يؤدي لوقوع أضرار بالغة وكوارث وخيمة على جسم مَن يستخدمها، بخلاف أنها قد تتسبب في اشتعال الحرائق في أماكن استخدامها”.

وأبان المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني العقيد عبدالله الحارثي أن استخدام الألعاب النارية المتفجرة، قد يسبب بتر أصابع الأطفال، أو تهتك أنسجة العين حال وصول شظايا هذه الألعاب إليها، أو حدوث حروق وتشوهات بالجسم.

وشدد على ضرورة مراقبة أولياء الأمور لأطفالهم وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب، لافتاً إلى أن هناك أصنافاً من هذه الألعاب ذات قوة تفجيرية شديدة، وتفتقر لأبسط مقومات الأمان والسلامة، ما يجعلها عرضة للانفجار تلقائياً في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو الضغط عليها.

ودعا الحارثي لتعاون الجميع مع الجهات المعنية على مراقبة الأسواق والتصدي لمحاولات بيع هذه الألعاب المتفجرة الخطرة، مشيراً لأهمية أن يساعد الآباء أبناءهم في اختيار الألعاب التي تناسب أعمارهم بداخل المدن الترفيهية، والتأكد من توفر وسائل السلامة بها.

وكان وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة نشر تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” قال فيها: “أنصحكم بعدم شراء الألعاب النارية لأبنائكم، لا تكونوا سبباً في إعاقة دائمة لأبنائكم، تندمون عليها طوال عمركم”.

 

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