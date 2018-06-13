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أعراض التهابات «المثانة» لدى الأطفال

أعراض التهابات «المثانة» لدى الأطفال
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تواصل – وكالات:

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إنه يمكن للوالدين الاستدلال على إصابة طفلهم الصغير بالتهاب المثانة من خلال بعض الأعراض.

وذكر المركز -بحسب وكالة الأنباء الألمانية- أن أبرزها تكرار التبول والشعور بآلام وحرقان أثناء التبول، بالإضافة إلى الحكة المستمرة بين الساقين.

وفي بعض الحالات يعود الطفل للتبول اللاإرادي مجدداً، وبالنسبة للرضع، فإنهم يعانون من حمى بدون سبب واضح، فضلاً عن الحساسية للمس.

وشدد المركز الألماني على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، لأن التهاب المثانة يمهد الطريق لالتهاب حوض الكلى.

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