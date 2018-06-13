بالصور.. «تعاوني رفحاء» يُكرم المتطوعين المشاركين في مشروع «أجران»

تواصل – فريق التحرير:

كرم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء، مساء اليوم الثلاثاء بمقر المكتب المتطوعين المشاركين في مشروع أجران بشهادات تطوع والتبرع نيابة عنهم بـ 30 سهماً في وقف حياة، تقديراً للجهود المبذولة من قبلهم طيلة شهر رمضان المبارك.

وكان المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافطة رفحاء “حياة” ‬⁩أعلن قبل شهر رمضان المبارك عن فتح الفرص التطوعية للمشاركة في ⁧‫مشروع أجران‬⁩ (إفطار ودعوة الصائمين) يومياً خلال شهر ⁧‫رمضان،‬⁩ من الساعة 6:00 م في مقر المشروع على الطريق الدولي بجانب مطعم كودو.