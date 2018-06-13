وزير الشؤون الإسلامية يعتمد خطة الوزارة في موسم الحج

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اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، الخطة العامة لأعمال الوزارة في موسم حج هذا العام 1439هـ والتي تشارك في تنفيذها مختلف قطاعات الوزارة، وفي مقدمتها العاملة في الميدان كالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، ووكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي، وفرعي الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

جاء ذلك بعد اطلاعه اليوم على المحضر العام للخطة، حيث شدد ” في هذا السياق ” على أهمية الشروع في تنفيذ ما جاء في الخطة، وما تضمنته من استراتيجيات وبرامج، ومهام، ومسؤوليات بعد عيد الفطر المبارك ـ بإذن الله ـ، وأن تباشر اللجان التوعوية والعاملة في الميدان أعمالها حسب هذه الخطة في إطار أعمال أجهزة الدولة التي استعدت لخدمة ضيوف الرحمن، بداية من منافذ المملكة البرية، والبحرية، والجوية وحتى انتهاء مناسك الحج ــ إن شاء الله ـــ.

وأهاب الوزير بالدعاة، والعاملين في الميدان سلوك المنهج الوسط، والتعامل مع ضيوف الرحمن من حجاج، ومعتمرين، وزوار بالرحمة والحكمة، وتبصير الناس بسماحة الإسلام، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ.

وسأل الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، المولى ــ عز وجل ــ، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهم الله ـــ خير الجزاء لما يسخرونه، ويوفرونه من إمكانات وطاقات بشرية، ومشروعات تنموية متنوعة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة؛ لخدمة ضيوف الرحمن حتى يتمكنوا من أداء نسكهم في أجواء آمنة مطمئنة، داعياً العلي القدير أن ييسر على ضيوف الرحمن، وأن يتقبل حجهم، وأن يكون حجاً مباركاً ومقبولاً ــ بإذن الله ــ.