وزير الشؤون الإسلامية يعتمد خطة الوزارة في موسم الحج

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يوجه بصرف 1.7 مليار ريال لـ«مستفيدي الضمان» قبل العيد

خادم الحرمين يوجه بصرف 1.7 مليار ريال لـ«مستفيدي الضمان» قبل العيد

جدة.. إغلاق «كافتيريا» تعمل في نهار رمضان وتحويل صاحبها للتحقيق (فيديو)

جدة.. إغلاق «كافتيريا» تعمل في نهار رمضان وتحويل صاحبها للتحقيق (فيديو)

«المحكمة العليا» تدعو إلى تحري رؤية «هلال شوال» مساء الخميس

«المحكمة العليا» تدعو إلى تحري رؤية «هلال شوال» مساء الخميس

«حساب المواطن»: دخل النشاط التجاري يؤثر على أهلية المستفيد في هذه الحالة

«حساب المواطن»: دخل النشاط التجاري يؤثر على أهلية المستفيد في هذه الحالة

وزير الشؤون الإسلامية يعتمد خطة الوزارة في موسم الحج

وزير الشؤون الإسلامية يعتمد خطة الوزارة في موسم الحج
0

تواصل – فريق التحرير:

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، الخطة العامة لأعمال الوزارة في موسم حج هذا العام 1439هـ والتي تشارك في تنفيذها مختلف قطاعات الوزارة، وفي مقدمتها العاملة في الميدان كالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، ووكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي، وفرعي الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

جاء ذلك بعد اطلاعه اليوم على المحضر العام للخطة، حيث شدد ” في هذا السياق ” على أهمية الشروع في تنفيذ ما جاء في الخطة، وما تضمنته من استراتيجيات وبرامج، ومهام، ومسؤوليات بعد عيد الفطر المبارك ـ بإذن الله ـ، وأن تباشر اللجان التوعوية والعاملة في الميدان أعمالها حسب هذه الخطة في إطار أعمال أجهزة الدولة التي استعدت لخدمة ضيوف الرحمن، بداية من منافذ المملكة البرية، والبحرية، والجوية وحتى انتهاء مناسك الحج ــ إن شاء الله ـــ.

وأهاب الوزير بالدعاة، والعاملين في الميدان سلوك المنهج الوسط، والتعامل مع ضيوف الرحمن من حجاج، ومعتمرين، وزوار بالرحمة والحكمة، وتبصير الناس بسماحة الإسلام، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ.

وسأل الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، المولى ــ عز وجل ــ، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهم الله ـــ خير الجزاء لما يسخرونه، ويوفرونه من إمكانات وطاقات بشرية، ومشروعات تنموية متنوعة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة؛ لخدمة ضيوف الرحمن حتى يتمكنوا من أداء نسكهم في أجواء آمنة مطمئنة، داعياً العلي القدير أن ييسر على ضيوف الرحمن، وأن يتقبل حجهم، وأن يكون حجاً مباركاً ومقبولاً ــ بإذن الله ــ.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الدفاع المدني يعلن عن وظائف مؤقتة خلال موسم الحج.. راتب 6 آلاف ريال

الدفاع المدني يعلن عن وظائف مؤقتة خلال موسم الحج.. راتب 6 آلاف ريال

الشؤون الإسلامية: فضل الصلاة في الحرم ليس مقتصراً على المسجد الحرام

الشؤون الإسلامية: فضل الصلاة في الحرم ليس مقتصراً على المسجد الحرام

تجهيز 23 مُصلى و779 جامعاً لإقامة صلاة العيد في الرياض وضواحيها

تجهيز 23 مُصلى و779 جامعاً لإقامة صلاة العيد في الرياض وضواحيها

وزراء الثقافة والشؤون الإسلامية والعمل يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

وزراء الثقافة والشؤون الإسلامية والعمل يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد
تعلمت من الخليل!
مقالات

تعلمت من الخليل!

المزيد
اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..
تدوينات حرة

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..

المزيد
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)
تقارير وحوارات

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>