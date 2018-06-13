«الضمان الاجتماعي» يصرف معونة تتخطى 1.7 مليار ريال للمستفيدين بمناسبة العيد

تواصل – واس:

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بصرف معونة بأكثر من 1.7 مليار ريال، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعلن ذلك معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

ورفع المهندس الراجحي، باسمه واسم مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -، على التوجيه الكريم بصرف المعونة لمستفيدي ومستفيدات الضمان؛ لتوفير احتياجاتهم اللازمة لعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، وأن يجزيه خير الجزاء على هذه اللفتة الكريمة.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية: “إن الوزارة بدأت في تنفيذ التوجيه الكريم، على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة”، مؤكدا أن توجيه خادم الحرمين الشريفين يعكس مدى اهتمام وحرص القيادة الحكيمة على تقديم كل ما من شأنه خدمة المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي.