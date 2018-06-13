إلزام المؤسسات بتسديد المقابل المالي للوافدين في حالة شطب السجل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يوجه بصرف 1.7 مليار ريال لـ«مستفيدي الضمان» قبل العيد

خادم الحرمين يوجه بصرف 1.7 مليار ريال لـ«مستفيدي الضمان» قبل العيد

جدة.. إغلاق «كافتيريا» تعمل في نهار رمضان وتحويل صاحبها للتحقيق (فيديو)

جدة.. إغلاق «كافتيريا» تعمل في نهار رمضان وتحويل صاحبها للتحقيق (فيديو)

«المحكمة العليا» تدعو إلى تحري رؤية «هلال شوال» مساء الخميس

«المحكمة العليا» تدعو إلى تحري رؤية «هلال شوال» مساء الخميس

«حساب المواطن»: دخل النشاط التجاري يؤثر على أهلية المستفيد في هذه الحالة

«حساب المواطن»: دخل النشاط التجاري يؤثر على أهلية المستفيد في هذه الحالة

إلزام المؤسسات بتسديد المقابل المالي للوافدين في حالة شطب السجل

إلزام المؤسسات بتسديد المقابل المالي للوافدين في حالة شطب السجل
0

تواصل – الرياض:

ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المؤسسات الراغبة في شطب السجل التجاري، بسداد فروقات المقابل المالي للعمالة الوافدة لديها، مبينةً أن العامل الوافد يعد مسجلاً على المؤسسة حتى يغادر.

واشترطت الوزارة لشطب السجل التجاري للمؤسسة – وفقاً لـ”المدينة” – عدم وجود عمالة على رأس العمل بالمؤسسة، ألا تكون هناك تأشيرات صادرة لم تُستخدم بعد، وألا توجد طلبات لنقل خدمات أو طلبات استقدام تحت الطلب.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل قررت ابتداءً من شهر يناير 2018 فرض مقابل مالي على الوافدين بما يتراوح بين 300 إلى 400 ريال شهريًّا حسب أعدادهم ونسبهم في المنشأة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«هدف» يودع مبالغ برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لـ 3228 منشأة

«هدف» يودع مبالغ برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لـ 3228 منشأة

13 ألف جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات

13 ألف جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات

تعرف على الوظائف الخمس الأكثر طلباً في المملكة

تعرف على الوظائف الخمس الأكثر طلباً في المملكة

19 ألف جولة تفتيشية على محال الذهب والمجوهرات

19 ألف جولة تفتيشية على محال الذهب والمجوهرات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد
تعلمت من الخليل!
مقالات

تعلمت من الخليل!

المزيد
اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..
تدوينات حرة

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..

المزيد
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)
تقارير وحوارات

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>