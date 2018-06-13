وقف تراخيص سيارات الأجرة بمكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يوجه بصرف 1.7 مليار ريال لـ«مستفيدي الضمان» قبل العيد

خادم الحرمين يوجه بصرف 1.7 مليار ريال لـ«مستفيدي الضمان» قبل العيد

جدة.. إغلاق «كافتيريا» تعمل في نهار رمضان وتحويل صاحبها للتحقيق (فيديو)

جدة.. إغلاق «كافتيريا» تعمل في نهار رمضان وتحويل صاحبها للتحقيق (فيديو)

«المحكمة العليا» تدعو إلى تحري رؤية «هلال شوال» مساء الخميس

«المحكمة العليا» تدعو إلى تحري رؤية «هلال شوال» مساء الخميس

«حساب المواطن»: دخل النشاط التجاري يؤثر على أهلية المستفيد في هذه الحالة

«حساب المواطن»: دخل النشاط التجاري يؤثر على أهلية المستفيد في هذه الحالة

وقف تراخيص سيارات الأجرة بمكة

وقف تراخيص سيارات الأجرة بمكة
0

تواصل – مكة:

أصدر رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح قراراً بإيقاف إصدار تراخيص ممارسة نشاط الأجرة العامة بالعاصمة المقدسة، لمدة عام من تاريخ صدور القرار.

وأكد المهندس الرميح في قراره أنه نظراً لقرب إطلاق مشروع أجرة الحرم، فقد تقرر إيقاف إصدار تراخيص نشاط الأجرة العامة في العاصمة المقدسة، وإيقاف إضافة سيارات جديدة للمنشآت المرخص لها بنشاط الأجرة العامة، على أن يستثنى من ذلك عملية الإحلال، وذلك بإضافة سيارات جديدة بديلة لسيارات عاملة حاليا في النشاط.

يذكر أن هيئة النقل العام سبق أن أعلنت أنه سيتم تخصيص سيارات أجرة جديدة في مكة المكرمة مجهزة بأحدث التقنيات، وتحتوي على شاشات أمامية وخلفية للركاب، وعداد لاحتساب الأجرة المالية، وتزويدها بأجهزة دفع إلكتروني عبر البطاقات المصرفية، وإصدار الفواتير للراغبين في الحصول على إيصال بالمبلغ المدفوع.

وتحتوي هذه السيارات على شاشات مرتبطة بالنظام الملاحي (GPS ،(وتقدم محتوى ومعلومات عن المملكة بلغات عالمية عدة، إضافة إلى معلومات عن السائق وعن المركبة، إضافة إلى احتوائها على جهاز تتبع مرتبط ببرنامج (وصل) للوصول إلى هذه المركبة، ومعرفة مكان وجودها. حسب “عكاظ”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصادر: الإسكان تُحصل 45% من فواتير «الأراضي البيضاء»

مصادر: الإسكان تُحصل 45% من فواتير «الأراضي البيضاء»

«النقل العام» توقف إصدار تراخيص سيارات «الأجرة» في مكة ‏‏

«النقل العام» توقف إصدار تراخيص سيارات «الأجرة» في مكة ‏‏

المنسوب له مقطع «قاتل نفسه» بالحرم.. «حي يرزق»

المنسوب له مقطع «قاتل نفسه» بالحرم.. «حي يرزق»

بالفيديو.. رسالة مؤثرة من قائد القوات الخاصة لرجال أمن الحج والعمرة

بالفيديو.. رسالة مؤثرة من قائد القوات الخاصة لرجال أمن الحج والعمرة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد
تعلمت من الخليل!
مقالات

تعلمت من الخليل!

المزيد
اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..
تدوينات حرة

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..

المزيد
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)
تقارير وحوارات

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>