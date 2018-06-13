وقف تراخيص سيارات الأجرة بمكة

تواصل – مكة:

أصدر رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح قراراً بإيقاف إصدار تراخيص ممارسة نشاط الأجرة العامة بالعاصمة المقدسة، لمدة عام من تاريخ صدور القرار.

وأكد المهندس الرميح في قراره أنه نظراً لقرب إطلاق مشروع أجرة الحرم، فقد تقرر إيقاف إصدار تراخيص نشاط الأجرة العامة في العاصمة المقدسة، وإيقاف إضافة سيارات جديدة للمنشآت المرخص لها بنشاط الأجرة العامة، على أن يستثنى من ذلك عملية الإحلال، وذلك بإضافة سيارات جديدة بديلة لسيارات عاملة حاليا في النشاط.

يذكر أن هيئة النقل العام سبق أن أعلنت أنه سيتم تخصيص سيارات أجرة جديدة في مكة المكرمة مجهزة بأحدث التقنيات، وتحتوي على شاشات أمامية وخلفية للركاب، وعداد لاحتساب الأجرة المالية، وتزويدها بأجهزة دفع إلكتروني عبر البطاقات المصرفية، وإصدار الفواتير للراغبين في الحصول على إيصال بالمبلغ المدفوع.

وتحتوي هذه السيارات على شاشات مرتبطة بالنظام الملاحي (GPS ،(وتقدم محتوى ومعلومات عن المملكة بلغات عالمية عدة، إضافة إلى معلومات عن السائق وعن المركبة، إضافة إلى احتوائها على جهاز تتبع مرتبط ببرنامج (وصل) للوصول إلى هذه المركبة، ومعرفة مكان وجودها. حسب “عكاظ”.