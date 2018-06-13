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مصادر: الإسكان تُحصل 45% من فواتير «الأراضي البيضاء»

مصادر: الإسكان تُحصل 45% من فواتير «الأراضي البيضاء»
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تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أن الوزارة نجحت في تحصيل 45% من أوامر السداد (الفواتير) للأراضي البيضاء، من أصل 2500 أمر سداد خلال دورتين فوتريتين، تستهدف أكثر من 411 مليون متر مربع، تشمل الرياض وجدة والدمام ومكة.

وأكدت المصادر وفقاً لـ«عكاظ» أن مواجهة المتأخرين عن السداد ستتم بالإجراءات النظامية المذكورة في اللائحة.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت أول أمس (الثلاثاء) إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء للسنة الثانية على المكلفين المتأخرين في التسجيل لعام 1439-1440هـ. وأصدرت الوزارة خلال الفترة الماضية رسوم الأراضي البيضاء لمدن «الرياض، جدة، حاضرة الدمام»، لعام 1439 – 1440هـ.

وبدأ نفاذ نظام رسوم الأراضي البيضاء في يونيو لعام 2016، وتم تطبيقه في «الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة»، وبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 1548 أمر سداد لمساحة إجمالية بلغت 411.46 مليون متر مربع، وذلك في الدورة الأولى لبرنامج فرض الرسوم.

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويفرض البرنامج رسماً سنوياً على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة ٢.٥٪ من قيمة الأرض، كما ستقوم الوزارة باستعمال إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية ما يدعم العرض في قطاع الإسكان لتقديم الحلول والمنتجات.

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