احذر.. 9 حالات يمكن بسببها فسخ عقد الموظف دون مكافأة

تواصل – الرياض:
كشف برنامج الثقافة العمالية “سوق عمل واع” عن 9 حالات لفسح العقد دون مكافأة، حددتها وثيقة أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحالات المشروعة لإنهاء عقود الموظفين، وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وفق نظام العمل السعودي، وذلك وفقاً لـ”الوطن”.
وجاءت الحالات التي يجوز فيها لسح العقد دون مكافأة، كالآتي:
- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه خلال العمل أو مرؤسيه أثناء العمل بسببه.
- إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير.
- إذا كان العامل معينا تحت الاختبار.
- إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقه غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة.
- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل و لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدا التعليمات التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر، الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
- إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادثة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعها.
- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع لأكثر من 30 يوماً خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 15 يوماً متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية.