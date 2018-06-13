احذر.. 9 حالات يمكن بسببها فسخ عقد الموظف دون مكافأة

تواصل – الرياض:

كشف برنامج الثقافة العمالية “سوق عمل واع” عن 9 حالات لفسح العقد دون مكافأة، حددتها وثيقة أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحالات المشروعة لإنهاء عقود الموظفين، وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وفق نظام العمل السعودي، وذلك وفقاً لـ”الوطن”.

وجاءت الحالات التي يجوز فيها لسح العقد دون مكافأة، كالآتي: