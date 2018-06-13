اللاعب «الشهراني» بموسكو وبيده المصحف الشريف (صورة متداولة)

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت صورة ملتقطة للاعب المنتخب الوطني ياسر الشهراني، من قلب روسيا؛ وهو ممسك بالمصحف الشريف بيده وتبدو على محياه ابتسامة تفاؤل كبير.

ووجدت الصورة استحساناً كبيراً من قبل المتابعين والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد سارع رجل الأعمال عبد المحسن المقرن بالتعليق عليها بقوله: “نعم الرفيق حملت معك يا أخي الكابتن ياسر الشهراني.. الله يوفقكم‘‘.

كما علق المغرد ابن منديل البارقي بقوله: “نعم الرجل والخلق لا قَصة ولا قزع ولاعب مؤدب وصاحب مجهود في الملعب الله يوفقه ويحفظه.. نعتز به لتمثيل الوطن”.

يُذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم يشارك في نهائيات كأس العالم المقامة هذه الأيام في روسيا، وسيلعب منتخبنا مباراة الافتتاح ضد المنتخب الروسي.