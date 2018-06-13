اللاعب «الشهراني» بموسكو وبيده المصحف الشريف (صورة متداولة)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يوجه بصرف 1.7 مليار ريال لـ«مستفيدي الضمان» قبل العيد

خادم الحرمين يوجه بصرف 1.7 مليار ريال لـ«مستفيدي الضمان» قبل العيد

جدة.. إغلاق «كافتيريا» تعمل في نهار رمضان وتحويل صاحبها للتحقيق (فيديو)

جدة.. إغلاق «كافتيريا» تعمل في نهار رمضان وتحويل صاحبها للتحقيق (فيديو)

«المحكمة العليا» تدعو إلى تحري رؤية «هلال شوال» مساء الخميس

«المحكمة العليا» تدعو إلى تحري رؤية «هلال شوال» مساء الخميس

«حساب المواطن»: دخل النشاط التجاري يؤثر على أهلية المستفيد في هذه الحالة

«حساب المواطن»: دخل النشاط التجاري يؤثر على أهلية المستفيد في هذه الحالة

اللاعب «الشهراني» بموسكو وبيده المصحف الشريف (صورة متداولة)

اللاعب «الشهراني» بموسكو وبيده المصحف الشريف (صورة متداولة)
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت صورة ملتقطة للاعب المنتخب الوطني ياسر الشهراني، من قلب روسيا؛ وهو ممسك بالمصحف الشريف بيده وتبدو على محياه ابتسامة تفاؤل كبير.

ووجدت الصورة استحساناً كبيراً من قبل المتابعين والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد سارع رجل الأعمال عبد المحسن المقرن بالتعليق عليها بقوله: “نعم الرفيق حملت معك يا أخي الكابتن ياسر الشهراني.. الله يوفقكم‘‘.

كما علق المغرد ابن منديل البارقي بقوله: “نعم الرجل والخلق لا قَصة ولا قزع ولاعب مؤدب وصاحب مجهود في الملعب الله يوفقه ويحفظه.. نعتز به لتمثيل الوطن”.

يُذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم يشارك في نهائيات كأس العالم المقامة هذه الأيام في روسيا، وسيلعب منتخبنا مباراة الافتتاح ضد المنتخب الروسي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعليمات مهمة من سفارة المملكة للمواطنين القادمين إلى روسيا

تعليمات مهمة من سفارة المملكة للمواطنين القادمين إلى روسيا

740 ألف ريال سعر تذكرة مباراة المملكة أمام روسيا في كأس العالم

740 ألف ريال سعر تذكرة مباراة المملكة أمام روسيا في كأس العالم

مدير شرطة المدينة يتفقد القوات المشاركة في خدمة قاصدي المسجد النبوي

مدير شرطة المدينة يتفقد القوات المشاركة في خدمة قاصدي المسجد النبوي

مُنقذ فتاة أبها يكشف رد فعل أسرتها بعد حمايتها من الاختطاف

مُنقذ فتاة أبها يكشف رد فعل أسرتها بعد حمايتها من الاختطاف

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد
تعلمت من الخليل!
مقالات

تعلمت من الخليل!

المزيد
اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..
تدوينات حرة

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..

المزيد
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)
تقارير وحوارات

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>