رياح بمعظم المناطق وأمطار على طريف والقريات.. تعرف على توقعات الطقس

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق وسط وغرب وجنوب المملكة وكذلك على الاجزاء الساحلية لجنوب غرب المملكة و سحب رعدية ممطرة على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ) والأجزاء الشمالية من المملكة ( طريف ، القريات ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج , بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج .