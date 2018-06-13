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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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خادم الحرمين يوجه بصرف 1.7 مليار ريال لـ«مستفيدي الضمان» قبل العيد
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن أحمد سليمان الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، عن تلقي الوزارة توجيه من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – بصرف مبالغ مالية تبلغ قميتها 1.7 مليار ريال، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي قبل عيد الفطر.

وقال الراجحي عبر “تويتر”: “أرفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 1.7 مليار ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي؛ لتوفير احتياجاتهم اللازمة لعيد الفطر المبارك، سائلا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجزيه خير الجزاء على هذه اللفتة الكريمة”.

 

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