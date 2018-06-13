مركز الملك سلمان يوزع السلال الغذائية على اللاجئين السوريين بلبنان

تواصل – واس:

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم 26 من رمضان 1439هـ الدفعة الأخيرة من السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين السوريين في منطقة طرابلس بمحافظة الشمال، استفاد منها 964 لاجئاً.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين السوريين في لبنان، في منطقة كترميا، ومنطقة بعاصير، ومنطقة خلدة بمحافظة جبل لبنان، استفاد منها 1432 لاجئاً.

ويأتي التوزيع ضمن مشروعات المركز التي يقدمها للنازحين من الشعب السوري في الداخل واللاجئين منهم في دول الجوار للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الحالية في بلدهم.