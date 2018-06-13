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هكذا تحذف رسائل «سناب شات» (فيديو)

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تواصل – وكالات:

أطلق موقع «سناب شات» ميزة جديدة لمستخدميه أسماها “Clear Chats”، التي تتيح للمستخدمين حذف الرسائل المرسلة إلى كل مستخدم آخر للشبكة الاجتماعية؛ حيث ظهرت الميزة لدى الكثير من المستخدمين خلال الساعات الماضية.

ووفقاً لما نشره موقع “بيت فيد” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، فيمكنك حذف أي رسالة مرسلة عن طريق الضغط المطول عليها ثم اختيار خيار حذف، وسيتم حذف الرسالة مباشرة، ويشمل ذلك الرسائل النصية والصور والفيديو أيضاً، ولكن جميع المشاركين في المحادثة سيعرفون أن المحتوى قد تم حذفه.

كما أضاف سناب شات ميزة جديدة لمحبي العدسات، حيث بات بإمكان المستخدمين تحميل بعض العدسات واستخدامها مباشرة من القائمة الموجودة على اليمين بدلاً من انتظار تحميل العدسة كل مرة.

وأصبحت جميع هذه التحديثات متاحة للمستخدمين على أندرويد وiOS بداية من اليوم 12 يونيو، وينتظر أن تصل للجميع على مراحل خلال الأيام القادمة.

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