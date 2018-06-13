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فوائد مذهلة لـ«الكرفس».. يُساعد في «الرجيم» وحماية المعدة وعلاج الالتهابات
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تواصل – وكالات:

يعد “الكرفس” من الأطعمة الصحية، التي يؤدي تناولها إلى فوائد صحية كثيرة لجسم الإنسان، فرغم أن الماء يمثل 95 في المائة من مكوناته، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية.

وعدد موقع “تروب” الأمريكي فوائد الكرفس كالآتي:

1 – الرجيم:يحتوي الكرفس على نسب كبيرة من فيتامينات (كيه، سي، بي — 6، بي — 12″، إضافة إلى العديد من المعادن، والسعرات الحرارية الكبيرة.

2 – يحمي المعدة:يحتوي الكرفس على مركبات عضوية يمكنها أن تساهم في حماية المعدة من القرحة بمعادلة مكونات المواد الهضمية الموجودة على جدارها من الداخل.

3 – علاج آلام البلعوم:يفيد عصير الكرفس في التخلص من آلام البلعوم والمريء؛ نتيجة صعود الغازات من المعدة عقب تناول الطعام.

4 – علاج الالتهابات:يساهم تناول الكرفس في زيادة مناعة الجسم ومقاومته لأنواع عدة من البكتريا.

5 – الحماية من الجفاف:يمثل الماء نسبة أكثر من 95 في المائة من مكونات الكرفس؛ ولذلك فإن تناوله يساهم بصورة كبيرة في حماية الجسم من الجفاف.

6 – تحسين الدورة الدموية:يساهم تناول الكرفس في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وضبط الدورة الدموية.

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