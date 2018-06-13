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«حساب المواطن» ينفذ 652 ألف طلب خدمة.. ويتلقى 4.4 مليون اتصال

«حساب المواطن» ينفذ 652 ألف طلب خدمة.. ويتلقى 4.4 مليون اتصال
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج «حساب المواطن» تلقيه أكثر من 4.4 مليون اتصال؛ وذلك في الفترة من يناير 2017 وحتى مايو 2018، تم خلالها تقديم الخدمة للعملاء.

وأضاف «حساب المواطن» أنه تم إجراء 32 ألف محادثة مع العملاء في «تويتر»، ونشر أكثر من 75 ألف تغريدة.

وأعلن البرنامج تنفيذه أكثر من 652 ألف طلب خدمة ودعم تقني للمستفيدين، إضافة إلى التعامل مع 3300 طلب خدمة عبر «صوتك مسموع»، ومراجعة 570 ألف مستند تم رفعها في بوابة البرنامج.

وأوضح أن الحملات التصحيحية لتحديث بيانات المستفيدين استهدفت أكثر من 1.8 مليون مستفيد، تم خلالها إجراء 923 ألف مكالمة وإرسال 925 ألف رسالة نصية للمستفيدين.

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