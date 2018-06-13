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الجيش اليمني يحبط عملية إرهابية كبيرة لـ«القاعدة» في المكلا

الجيش اليمني يحبط عملية إرهابية كبيرة لـ«القاعدة» في المكلا
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تواصل – واس:

كشف محافـظ محافظة حضرموت اليمنية قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية إرهابية كبرى كانت تستهدف تفجير أكثر من موقع في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت جنوبي شرق اليمن.

وأوضح محافظ حضرموت في بيان صادر عنه اليوم نشره موقع سبتمبر نت الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن العملية جرى التحضير لها من قبل تنظيم القاعدة لتفجير أكثر من موقع في مدينة المكلا، مع أواخر شهر رمضان وأيام العيد، قبل أن تحبطها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالمحافظة.

وأضاف البحسني أن قوة عسكرية وأمنية واستخباراتية وهندسية داهمت اليوم الموقع الذي اختبأت فيه العناصر الإرهابية وجمعت فيه مختلف وسائل الدمار، لافتاً إلى أن الموقع عبارة عن حوش يقع في منطقة “حله”.

وأفاد المحافظ أنه تم ضبط 28 عبوة ناسفة، وحزامين ناسفين كبيرين، وصاروخين حراريين، وثلاثة أكياس من مادة (C4) شديدة الانفجار، وكم هائل من الذخائر المختلفة، مشيراً إلى أن هذه المواد قادرة على إحداث دمار كبير في أي موقع يتم استهدافه.

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