مفاجأة.. نوع من «الزيوت النباتية» له فعالية المضادات الحيوية

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تواصل – وكالات:

أظهرت دراسة جديدة أجراها فريق من الباحثين الأستراليين في استخدام مستخلصات زيت شجرة الشاي، وتطبيقها على المعدات الجراحية للأطباء لقدرتها على قتل البكتيريا التي يمكن أن تنتقل إلى البشر.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية؛ فإن فريقاً من الباحثين طور طلاء بوليمر جديد مشتق من الزيت الطبيعي لشجرة الشاي، يمكن وضعه على الغرسات الطبية والأدوات لمنع انتقال البكتيريا.

وكشف علماء جامعة “جيمس كوك” عن أن زيت شجرة الشاي يحتوي على خصائص حيوية مضادة للميكروبات تحمي الأغشية الحيوية من البكتيريا.

يأتي ذلك بعد أن اقترح باحثون في مارس الماضي أن زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي يحتويان على مواد كيميائية تحاكي تأثيرات هرمون الاستروجين الأنثوي.

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