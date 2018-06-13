لا أروع ولا أحسن من قصص القرآن الكريم.. فيها تسلية، وفيها دروس، وبها يزداد الوعي، ومنها تُستقى النجاة، وفيها بيان وتعرية للمنحرفين.. ومن هذه القصص؛ قصة إبراهيم الخليل – عليه السلام – المبثوثة في القرآن المجيد ففيها دروس رائعة يمكننا تعلمها.

* تعلمت من الخليل أن لا أحزن بسبب تمرد أحد أقاربي.. فالخليل أبوه كافر، وزوجة لوط خانته، وابن نوح تمرد عليه رغم محاولة هؤلاء الأنبياء الكرام هداية أقاربهم لكن دون جدوى.

* تعلمت من الخليل.. إذا لم تجد قبولاً وترحيباً بأفكارك في بيئتك، ولم يسمع لك أحد فلا تحزن.. في بيئة أخرى ستجد الأفضل.. محمد – عليه الصلاة والسلام – ترك مكة وهاجر فكانت نقطة انتشار الإسلام، والخليل ترك قومه وهاجر إلى الشام فعوضه الله بإسحاق وإسماعيل.

* تعلمت من الخليل أن الناس يقدسون العادات أشد من تقديسهم للدين.. فهذا معنى قولهم حينما خاطبهم الخليل في شأن الأصنام: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين…. “.. حتى في عصرنا اليوم باتت العادات تحكم سلوكنا، وتقيم أعمالنا، وهي مقياس التزامنا!

* تعلمت من الخليل.. أن مخاطبة العقل، والاستشهاد بالأدلة العقلية مهم في تغيير السلوك أو إقامة الحجة أو بيان الصواب.. فقد كسر النبي إبراهيم الأصنام ولما سألوه قال: اسألوهم! فقامت عليهم الحجة لأن الأصنام لا تنطق، ولما رآهم يعبدون الكواكب تدرج معهم فقال إنه اتخذ الكوكب والقمر والشمس أرباباً، لكنها آلهة تغيب، والعقل لا يقبل إلهاً لا وجود له!

* الهداية بيد الله.. لكن على البشر العمل بالأسباب والمحاولة.. فالعقل وحده لم يمنع الكافر من عبادة الأحجار رغم إدراك الكفار أن أصنامهم لا تنفع.. العقل وحده لم يحل دون عبادة الناس للبقر والشجر والنار.. العقل إن لم يجد وحياً يحييه ويوجهه سيقوده الهوى والتعصب وهما من أسباب فساد العقول!

* علمني الخليل.. أهمية الاهتمام بالأولاد وأنهم مستقبل الإنسان، وأن صلاحهم من الحسنات التي تجري للمرء بعد الموت، ومن العناية بهم تربيتهم والدعاء بصلاحهم.. “ربِّ هبْ لي من الصالحين”.. وتتعجب من امتثال ابنه إسماعيل لما أخبره بأنه سيذبحه.. لم تأتِ هذه الطاعة إلا بتربية راقية.

* علمني الخليل أن الأمن ضرورة للفرد والمجتمع، فلا تقدم ولا حضارة إلا بأمن، وبلغ من حرص الخليل على الأمن أن جعله في دعائه (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً).

* من توكل على الله كفاه، ومن وثق به نجّاه.. الذي جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم، وشق البحر لموسى وجعله طريقاً يبساً.. قادر على أن يضمد جراحنا، ويجبر أوجاعنا.. متى آمنا به وتوكلنا عليه.

* العقول المتحجرة صعب إقناعها، وعسير جداً إفهامها.. أصحابها يعيشون في الضلال، وهم مقتنعون بالخطأ، ويدافعون عن باطلهم بشراسة.. عليك فقط نقدهم ومخاطبة عقولهم وعلى قول الشاعر:

علي نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البشر!

* المتكبر والطاغية وهواة الانحراف لا يقابلون الدليل بدليل، وإنما يستخدمون القوة والبطش والتنكيل بكل من يعكر أمزجتهم وينال من انحرافهم ويقترب من أفكارهم!

ولكم تحياااااتي

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كاتب إعلامي

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