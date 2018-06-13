ليلة 27 رمضان.. خريطة مرورية لـ«الرياض» تظهر خلو الطرق وامتلاء المساجد

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خريطة مرورية لمدينة الرياض تظهر خلو الطرق من المارة أو الازدحام المروري لاسيما في ساعات الذروة.

وأظهرت الخريطة شوارع وطرق الرياض الساعة ١١ مساء ليلة ٢٧ رمضان التي تظهر إقبال المواطنين والمقيمين على صلاة التراويح والاعتكاف والتهجد، حيث امتلأت المساجد وخلت الطرق.

وعلق مغردون بقوله إنه لا يمكن أن تكون الشوارع في قلب الرياض خضراء في مثل هذا الوقت لولا فضل الله على الناس وإقبالهم على الطاعات والاعتكاف في المساجد.

وعلق مغرد بقوله: “تزايد صفوف المسجد كل ليلة يزيدك روحانية وانبساطاً بالصدر، ليت الأيام كلها كروحانية رمضان، اللهم تقبلنا عندك وأعتق رقابنا من النار”.

وقال آخر: “كانت ليلة مباركة نرجو أن نكون ممن تقبل الله منه”. ودعا آخر قائلاً: “الحمد لله، الخيرية في أمة محمد ﷺ باقية إلى قيام الساعة، نسأل الله الكريم أن يرزق المسلمين إيماناً تاماً والمؤمنين ثباتاً ورسوخاً”.