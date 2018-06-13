استهلاك 3 آلاف طن من ماء زمزم في ليلة الـ27 من رمضان

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قال مدير إدارة سقيا زمزم المهندس أسامة الحجيلي، إن خطة إدارة سقيا زمزم قد تكللت بالنجاح بفضل من الله، وبجهود مباركة من منسوبي الإدارة، فقد بذلوا قصارى جهدهم لينالوا شرف خدمة ضيوف الرحمن في ليلة السابع والعشرين من رمضان المباركة وطيلة ليالي شهر رمضان المبارك.

وبين الحجيلي أن استهلاك ماء زمزم المبارك في ليلة السابع والعشرين قد وصل إلى ثلاثة آلاف طن، مؤكداً أن ما قام به منسوبو الإدارة طيلة أيام الشهر الكريم ما هو إلا إنفاذ لتطلعات القيادة الرشيدة، وبتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالعمل بجهد لتوفير أكبر كمية ممكنة من الماء المبارك لمرتادي الحرمين الشريفين.

وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بجميع إداراتها أن توفر لضيوف الرحمن أرقى سبل الراحة والطمأنينة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، في ظل التوافد الكبير من عمار ومصلين إلى بيت الله الحرام، وتأتي في مقدمة هذه الإدارات، إدارة سقيا زمزم، وخدماتها الجليلة في توفير الماء المبارك للمصلين والمعتمرين.