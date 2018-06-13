استهلاك 3 آلاف طن من ماء زمزم في ليلة الـ27 من رمضان

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

جدة.. إغلاق «كافتيريا» تعمل في نهار رمضان وتحويل صاحبها للتحقيق (فيديو)

جدة.. إغلاق «كافتيريا» تعمل في نهار رمضان وتحويل صاحبها للتحقيق (فيديو)

«المحكمة العليا» تدعو إلى تحري رؤية «هلال شوال» مساء الخميس

«المحكمة العليا» تدعو إلى تحري رؤية «هلال شوال» مساء الخميس

«حساب المواطن»: دخل النشاط التجاري يؤثر على أهلية المستفيد في هذه الحالة

«حساب المواطن»: دخل النشاط التجاري يؤثر على أهلية المستفيد في هذه الحالة

مشهد مهيب.. توقف الحركة في «صحن المطاف» ليلة 27 رمضان (فيديو)

مشهد مهيب.. توقف الحركة في «صحن المطاف» ليلة 27 رمضان (فيديو)

استهلاك 3 آلاف طن من ماء زمزم في ليلة الـ27 من رمضان

استهلاك 3 آلاف طن من ماء زمزم في ليلة الـ27 من رمضان
0

تواصل – متابعات:

قال مدير إدارة سقيا زمزم المهندس أسامة الحجيلي، إن خطة إدارة سقيا زمزم قد تكللت بالنجاح بفضل من الله، وبجهود مباركة من منسوبي الإدارة، فقد بذلوا قصارى جهدهم لينالوا شرف خدمة ضيوف الرحمن في ليلة السابع والعشرين من رمضان المباركة وطيلة ليالي شهر رمضان المبارك.

وبين الحجيلي أن استهلاك ماء زمزم المبارك في ليلة السابع والعشرين قد وصل إلى ثلاثة آلاف طن، مؤكداً أن ما قام به منسوبو الإدارة طيلة أيام الشهر الكريم ما هو إلا إنفاذ لتطلعات القيادة الرشيدة، وبتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالعمل بجهد لتوفير أكبر كمية ممكنة من الماء المبارك لمرتادي الحرمين الشريفين.

وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بجميع إداراتها أن توفر لضيوف الرحمن أرقى سبل الراحة والطمأنينة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، في ظل التوافد الكبير من عمار ومصلين إلى بيت الله الحرام، وتأتي في مقدمة هذه الإدارات، إدارة سقيا زمزم، وخدماتها الجليلة في توفير الماء المبارك للمصلين والمعتمرين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

صور متداولة.. توزيع «السحور» على ضيوف الرحمن خلال العشر الأواخر

صور متداولة.. توزيع «السحور» على ضيوف الرحمن خلال العشر الأواخر

الأمن العام يوجه رسالة للمعتمرين والمصلين ليلة 27 رمضان

الأمن العام يوجه رسالة للمعتمرين والمصلين ليلة 27 رمضان

خادم الحرمين يستقبل وزير الحج وأئمة ومؤذني المسجد الحرام

خادم الحرمين يستقبل وزير الحج وأئمة ومؤذني المسجد الحرام

الشؤون الإسلامية: فضل الصلاة في الحرم ليس مقتصراً على المسجد الحرام

الشؤون الإسلامية: فضل الصلاة في الحرم ليس مقتصراً على المسجد الحرام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تعلمت من الخليل!
مقالات

تعلمت من الخليل!

المزيد
اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..
تدوينات حرة

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..

المزيد
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)
تقارير وحوارات

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)

المزيد
تطهير وتعطير وتطوير
تدوينات حرة

تطهير وتعطير وتطوير

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>