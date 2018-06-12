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«الاتصالات»: 90% نسبة انتشار خدمات النطاق العريض على مستوى المملكة

«الاتصالات»: 90% نسبة انتشار خدمات النطاق العريض على مستوى المملكة
مبنى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
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تواصل – واس:

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الثلاثاء، نشرتها الرقمية في عددها الـ 32، والمعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنهاية الربع الأول لعام 2018.

وتضمنت النشرة، عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة التي بلغت 42 مليون اشتراك 71% منها مسبقة الدفع، وعدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت التي بلغت حوالي 3.72 مليون خط.

وبلغت الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة حوالي 29.3 مليون اشتراك بنسبة انتشار بلغت 90% على مستوى السكان.

وكذلك بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة حوالي 2.19 مليون؛ التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية، والخطوط السلكية الأخرى.

 

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