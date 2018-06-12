توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق غداً

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق وسط وغرب وجنوب المملكة، وكذلك على الأجزاء الساحلية لجنوب غرب المملكة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً ويتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة (طريف – القريات).

وتوقعت الأرصاد، أن تكون حركة الرياح في البحر الأحمر سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة، فيما يكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، فيما تكون حالة البحر متوسط الموج.

أما على الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غداً بمشيئة الله: