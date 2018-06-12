«النقل العام» توقف إصدار تراخيص سيارات «الأجرة» في مكة ‏‏

تواصل – مكة المكرمة:

قرر رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح إيقاف إصدار تراخيص ممارسة نشاط الأجرة العامة بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المهندس الرميح أنه نظراً لقرب إطلاق مشروع أجرة الحرم، فقد تقرر إيقاف إصدار تراخيص نشاط الأجرة العامة في العاصمة المقدسة، وإيقاف إضافة سيارات جديدة للمنشآت المرخص لها بنشاط الأجرة العامة، على أن يستثنى من ذلك عملية الإحلال؛ وذلك بإضافة سيارات جديدة بديلة لسيارات عاملة حالياً في النشاط، مضيفاً أن قرار الإيقاف سوف يكون لمدة عام من تاريخ صدور هذا القرار.

يذكر أن هيئة النقل العام سبق أن أعلنت أنه سيتم تخصيص سيارات أجرة جديدة في مكة المكرمة مجهزة بأحدث التقنيات، وتحتوي على شاشات أمامية وخلفية للركاب، وعداد لاحتساب الأجرة المالية، وتزويدها بأجهزة دفع إلكتروني عبر البطاقات المصرفية، وإصدار الفواتير للراغبين في الحصول على إيصال بالمبلغ المدفوع.

وتحتوي هذه السيارات على شاشات مرتبطة بالنظام الملاحي (GPS)، وتقدم محتوى ومعلومات عن المملكة بلغات عالمية عدة، إضافة إلى معلومات عن السائق وعن المركبة، إضافة إلى احتوائها على جهاز تتبع مرتبط ببرنامج (وصل) للوصول إلى هذه المركبة، ومعرفة مكان وجودها.

ومن المتوقع أن يتيح المشروع حرية التنقل المروري لهذه السيارات من حيث الدخول والخروج من المنطقة المركزية بكل يسر وسهولة؛ تسهيلاً على قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والمصلين.