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الرياض.. الإطاحة بـ«عصابة باكستانية» سرقت مواد غذائية قيمتها نصف مليون ريال

الرياض.. الإطاحة بـ«عصابة باكستانية» سرقت مواد غذائية قيمتها نصف مليون ريال
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تواصل – فريق التحرير:

 

تمكن رجال شرطة الرياض من ضبط عصابة باكستانية سرقت مستودعاً للمواد الغذائية بمنطقة الشفا، وتبين أنهم سرقوا بضاعة قيمتها نصف مليون ريال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن مركز شرطة الشفا باشر بلاغاً بتاريخ 17/9/1439هـ عن تعرض مستودع مواد غذائية لسرقة بضاعة تقدر قيمتها بمبلغ (500,000) ريال.

وتابع قائلاً: “بمتابعة الجريمة في ضوء نتائج الضبط الجنائي تم القبض على المتورطين فيها، وعددهم (٦) متهمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين 23 عاماً و44 عاماً”

وبمواجهتهم بما توفر من أدلة على علاقتهم بالجريمة، أقروا بجريمتهم وأرشدوا رجال الأمن إلى الموقع الذي يخفون فيه ما تبقى من المسروقات بعد قيامهم ببيع بعضها، وتقاسم قيمتها فيما بينهم، وقد تم إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض.

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