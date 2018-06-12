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المحتوى الآمن يرفع نسبة المشاهدة في قنوات المجد

المحتوى الآمن يرفع نسبة المشاهدة في قنوات المجد
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تواصل – علي آل هاشم:

(13) قناة منوعة منبثقة من شبكة المجد الإعلامية موجهة لجميع شرائح الأسرة من الأطفال بكل الفئات العمرية، مروا بالنساء وإنتهاءا بالرجال لتلبي إحتياجات الأسرة بمحتوى مميز يجمع الوطنية والثقافة والمعلومة والترفيه بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع السعودي ويراعي القيم والأخلاق الحميدة.
وأولت شبكة قنوات المجد تغذية قنواتها بمحتوى ذو جودة عالية ويلائم كل قناة يعرض فيها بحسب الشريحة التي تخاطبها، لذلك جاء تصميم برامجها سواء على مستوى برامج الأطفال أو الكبار أو المسلسلات بشكل يتناسب مع شهر رمضان ومحاكاة العصر بلغة راقية ومادة تخلط الترفيه بالتثقيف والتوعية بالتوجيه.
وانعكس المحتوى الجيد على نسب مشاهدة القنوات وزيادة عدد الاشتراكات في القنوات المشفرة. وما يزيد المجموعة تميزا المحتوى الآمن للطفل، حيث تعتبر المجد أكبر  مجموعة تضم قنوات متخصصة للأطفال عبر (5) قنوات تخاطب شريحة عمرية تبدأ من عمر ٢ سنة وحتى ١٥ سنة.
وتشير آخر الإحصائيات لقناة بسمة لكرتون الأطفال إلى أنها الأعلى في نسبة في المشاهدة، علما بأن القياسات تختلف من فترة إلى فترة.
كما تعد مجموعة قنوات المجد رقم واحد في القنوات الاعلاميه الهادفة لما يميزها من محتوى إعلامي ترفيهي هادف يلبي احتياجا جميع أفراد الأسرة من أعمال ومسلسلات درامية كوميدية وبرامج شيقة وأخرى تفاعليه مع الجمهور.
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