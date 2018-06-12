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الجهات الحكومية تكثّف استعداداتها لليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي

الجهات الحكومية تكثّف استعداداتها لليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي
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تواصل – واس:

كثّفت الجهات الحكومية بالمدينة المنورة من استعداداتها لتقديم الخدمات لجموع الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي غداً ليلة الـ 29 من شهر رمضان المبارك, حيث يشهد مئات الآلاف من المصلين صلاة القيام ودعاء ختم القرآن الكريم في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وتشرع مختلف الجهات الأمنية والخدمية بتنفيذ خطتها منذ وقت مبكّر لمواكبة توافد المصلين إلى المسجد النبوي حيث تتركّز جهود وكالة شؤون المسجد النبوي في تنظيم دخول المصلين إلى المسجد النبوي, , وتعزيز الخدمات الأساسية بدءاً بتوفير كميات إضافية من الفرش, وسقيا مياه زمزم داخل المسجد وفي الساحات الخارجية والسطح, ومتابعة أعمال النظافة بشكل مستمر, إضافة إلى تشغيل مراوح الرذاذ بشكل متواصل خلال فترات النهار والليل لتهيئة الأجواء الملائمة للمصلين.

وتشارك قوة أمن المسجد النبوي بالتنسيق مع وكالة شؤون المسجد النبوي في متابعة تنظيم دخول المصلين عبر أبواب المسجد النبوي في قسمي الرجال والنساء, فضلاً الخطط التشغيلية للجهات الخدمية التي تشمل تعزيز جميع الإجراءات الصحية والبيئية الوقائية والإسعافية, وتهيئة الطاقات والإمكانات البشرية ومجمل الخدمات الميدانية التي توفرها مختلف الجهات بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في أعداد المصلين والزائرين بالمسجد.

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