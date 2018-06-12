خريطة نزع الملكيات بمشروع توسعة المسجد النبوي

تواصل – المدينة المنورة:

أعلنت اللجنة المشرفة على أعمال نزع الملكيات بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف، عن رغبتها في إزالة عددٍ من العقارات الشعبية الواقعة ضمن نطاق النزع في المشروع للمرحلة الثانية والثالثة .

ودعت اللجنة الشركات والمؤسسات المتخصِّصة التقدم لتنفيذ المشروع، وفقًا للشروط والمواصفات المعتمدة من الدفاع المدني واستشاري المشروع لتحقيق الالتزام بدواعي الأمن والسلامة.

وطالبت اللجنة الراغبين في التقدم؛ لتنفيذ أعمال الهدم، بمراجعة مقر إدارة المشروع في شارع السلام “فندق أراماس سابقًا”؛ للتعرف على العقارات المطلوب هدمها ومواقعها والشروط المطلوب مراعاتها للتنفيذ وتقديم العروض لإدارة المشروع خلال مدة أقصاها 20 / 10 / 1439 هـ.