ألمانيا.. سحب 774 ألف سيارة «مرسيدس» مزودة ببرامج غير مصرح بها

تواصل – وكالات:

قالت وزارة النقل الألمانية، أمس الاثنين ‘‘إن 774 ألف سيارة «مرسيدس بنز» جرى التوصل إلى أنها مزودة ببرامج غير مصرح بها وأمرت شركة «دايملر» باستدعاء 238 ألف سيارة في ألمانيا‘‘.

وقالت الوزارة في بيان «الحكومة ستأمر باستدعاء 238 ألف سيارة دايملر على الفور في أنحاء ألمانيا، بسبب وجود أجهزة للتلاعب في أنظمة التحكم في الانبعاثات غير مصرح بها».

وأكدت الوزارة، إن الطرز الأساسية التي جرى التوصل إلى وجود هذا العيب فيها هي «مرسيدس بنز سي-كلاس» وطرز ذات محركات تعمل بوقود الديزل والسيارات الرياضية المعروفة باسم «جي.ال.سي».