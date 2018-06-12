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إعلان أعداد المتقدمين للمرحلة الأولى من رغبات «حجاج الداخل»

إعلان أعداد المتقدمين للمرحلة الأولى من رغبات «حجاج الداخل»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنها تلقت عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل نحو 340 ألف طلب، منها 54 ألف طلب للبرنامج العام، و104 آلاف للحج الميسر، ونحو 181 ألف للحج منخفض التكلفة.

وتصدرت مدينة الرياض عدد الطلبات المقدمة بأكثر من 96 ألف طلب، تلتها جدة بـ88 ألفاً، ثم مكة المكرمة بـ49 ألفاً، ضمن المرحلة الأولى من رغبات حجاج الداخل وفق الباقات التي تقدمها الوزارة، وذلك حتى تاريخ 26 رمضان 1439هـ

وكانت الوزارة فتحت باب التسجيل في المرحلة الأولى للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل للمواطنين والمقيمين 15 رمضان الجاري وهي مرحلة التعريف بالبرامج وحزم الخدمات، على أن يتم إطلاق المرحلة الثانية (إتمام إجراءات الحجز) في غرة ذي القعدة المقبل.

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