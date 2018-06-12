«الكهرباء»: الحرم المكي سجل حملاً ذروياً قياسياً في ليلة 27 رمضان

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«المحكمة العليا» تدعو إلى تحري رؤية «هلال شوال» مساء الخميس

«المحكمة العليا» تدعو إلى تحري رؤية «هلال شوال» مساء الخميس

«حساب المواطن»: دخل النشاط التجاري يؤثر على أهلية المستفيد في هذه الحالة

«حساب المواطن»: دخل النشاط التجاري يؤثر على أهلية المستفيد في هذه الحالة

مشهد مهيب.. توقف الحركة في «صحن المطاف» ليلة 27 رمضان (فيديو)

مشهد مهيب.. توقف الحركة في «صحن المطاف» ليلة 27 رمضان (فيديو)

النائب العام يوجه بالقبض على المسيء «الثاني» لرجال الجنوب

النائب العام يوجه بالقبض على المسيء «الثاني» لرجال الجنوب

«الكهرباء»: الحرم المكي سجل حملاً ذروياً قياسياً في ليلة 27 رمضان

«الكهرباء»: الحرم المكي سجل حملاً ذروياً قياسياً في ليلة 27 رمضان
0

تواصل – واس:

سجل الحرم المكي الشريف ليلة الـ 27 من شهر رمضان المبارك 1439هـ حملاً ذروياً قياسياً بلغ (118 م.ف.أ)، بزيادةٍ قدرها (14%) عن الحمل الذي تم تسجيله العام الماضي، إذ نجحت الشركة السعودية للكهرباء رغم الارتفاع الحاد في درجات الحرارة بجميع مناطق المملكة في اجتياز الحمل القياسي الجديد بالحرم المكي الشريف.

وبينت السعودية للكهرباء أن المنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة سجلت حملاً كهربائياً بلغ (654 م.ف.أ)، فيما سجل القطاع الغربي (15653) ميجاوات، مؤكدة أن مشاريعها الجديدة بمنطقة مكة المكرمة هذا العام التي تجاوزت تكلفتها المائة مليون ريال، والخطط الفنية الخاصة بإدارة فرق الطوارئ، والاستعدادات التي تم اتخاذها على مدار الأشهر الماضية، نجحت في تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية خلال موسم العمرة وشهر رمضان المبارك.

وأضافت الشركة أن خبرة الكوادر والكفاءات الوطنية المُدربة على إدارة وتشغيل فرق الطوارئ الكهربائية، واستخدامها لأحدث التقنيات المتمثلة في نظام (DAS) ونظام إدارة الفرق الميدانية (FFMS) أسهم في تقليل الانقطاعات إلى أدنى المستويات، بهدف تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام، وتوفير كل ما من شأنه العمل على راحة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم في سكينة ويُسر.

وأفادت الشركة السعودية للكهرباء أنه تم تنفيذ عمليات صيانة وقائية لعدد 69521 عداد، و29100 كبائن توزيع، و17157 محطات توزيع، إضافة إلى 242 مولدات كبار المشتركين، إضافة إلى مشاريع ربط محطات التحويل وتعزيز شبكات الجهد المتوسط في المنطقة المركزية ومناطق إسكان الحجاج والتي بلغت تكلفتها 93 مليون ريال، وبلغ إجمالي أطوال الكيابل المستخدمة في المشاريع 392 كلم، فيما تم تعزيز الشبكة الكهربائية للمناطق السكنية وإسكان المعتمرين بشبكات جهد منخفض بإجمالي أطوال كابلات 49 كلم وبتكلفة 10ملايين ريال وتعزيز الشبكة بعدد 17 محطة بقيمة 4 ملايين ريال.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الدفاع المدني يتأهب استعداداً لليلة 27 رمضان

الدفاع المدني يتأهب استعداداً لليلة 27 رمضان

تعرّف على أئمة صلاة التهجد في الحرم المكي والمسجد النبوي اليوم

تعرّف على أئمة صلاة التهجد في الحرم المكي والمسجد النبوي اليوم

وفاة مجهول ألقى بنفسه من الدور العلوي بصحن المطاف

وفاة مجهول ألقى بنفسه من الدور العلوي بصحن المطاف

خطيب الحرم المكي: استدركوا ما فاتكم من الأعمال الجلائل في العشر الأواخر

خطيب الحرم المكي: استدركوا ما فاتكم من الأعمال الجلائل في العشر الأواخر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..
تدوينات حرة

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..

المزيد
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)
تقارير وحوارات

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)

المزيد
تطهير وتعطير وتطوير
تدوينات حرة

تطهير وتعطير وتطوير

المزيد
«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>