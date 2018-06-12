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لفك الاختناقات المرورية.. 30 نفقاً وجسراً في جدة

لفك الاختناقات المرورية.. 30 نفقاً وجسراً في جدة
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تواصل – جدة:

كشفت أمانة محافظة جدة، أنه خلال سعيها إلى تسهيل الحركة المرورية وفك الاختناقات المرورية، نفذت عددا من مشاريع الجسور والأنفاق، بلغت في مجملها 28 مشروعاً، فيما تعتزم تنفيذ مشروعين تحت الترسية حالياً، هما: مشروع نفق تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق المدينة المنورة، ومشروع جسر طريق الملك فهد مع شارع صاري، ليصل مجموعها إلى 30 مشروعاً في أقل من 10 سنوات.

من جهته أوضح المركز الإعلامي في الأمانة، أن جاري العمل على إعداد الدراسات والتصاميم المقترحة واللازمة لمعالجة الاختناقات المرورية في الطرق والمحاور، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويتم على ضوء الدراسات تحديد أولويات مشاريع الطرق والجسور والأنفاق.

وبيَّن أن تلك المشاريع أسهمت في تحسين التقاطعات، والارتقاء بشبكة الطرق في محافظة جدة، ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع، ويأتي إنشاء الجسور والأنفاق وتحسين التقاطعات السطحية، بدءا بالتقاطعات على المحاور الرئيسية بهدف تحرير الحركة المرورية، وتحقيق عنصر السلامة، وذلك انطلاقا من دور الأمانة في تطوير خدماتها لمستخدمي الطرق بحسب ‘‘الوطن‘‘.

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