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تعرف على توقعات «الأرصاد» لحالة طقس اليوم

تعرف على توقعات «الأرصاد» لحالة طقس اليوم
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف ، تبوك ، القصيم ، الشرقية ، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج , بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.

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