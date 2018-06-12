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فتاة تبوك المتغيبة تُسلم نفسها للشرطة.. ووالدها: سأطارد المسيئين قضائيًّا

فتاة تبوك المتغيبة تُسلم نفسها للشرطة.. ووالدها: سأطارد المسيئين قضائيًّا
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تواصل – الرياض:

أكدت مصادر أن الفتاة المتغيبة في مدينة تبوك سلمت نفسها إلى شرطة البدع وتم نقلها إلى تبوك، وتحويلها إلى دار الحماية الاجتماعية لمتابعة قضيتها بحسب توجيه أمير المنطقة فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.

فيما شدد والد الفتاة التي زعمت تعنيفها وأشقائها الخمسة أن ما قالته ابنته في المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداوله بشكل واسع خلال الأيام الماضية، من أنه حرمهم من الدراسة وأنهم يعيشون «مأساة» من نقص في الطعام وحرمان من الدراسة، «غير صحيح ومخالف للواقع تماماً»، مؤكداً أنه تم العثور عليها، طبقاً لـ “الحياة”.

وشدد الأب على عدم تعرضهم إلى أي تعنيف أو حرمان من الدراسة، وأشار إلى أن مندوب إمارة المنطقة مدير إدارة الحقوق الخاص وقف على أوضاع أولاده شخصياً أثناء الزيارة التي قام بها للوقوف على حقيقة المقطع.

وقالت المصادر: إن الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو حاصلة على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 1437ـ 1438هـ. فيما بيَّن الأب أن ابنته تعاني من اضطراب نفسي منذ أعوام عدة قبل طلاق والدتها، وهناك ما يُثبت ذلك من تقارير طبية.

وقال: «أستغرب تداول معلومات مغلوطة عن تعاملي مع أطفالي، وهذه المعلومات أساءت لي بشكل كبير، وهي غير صحيحة على الإطلاق، وأن ما يقال مخالف للواقع».

وأضاف أنه رصد المغردين الذين تداولوا معلومات مغلوطة ومسيئة له، وأنه يعتزم رفع دعوى ضد هؤلاء المغردين وفقاً لقانون الجرائم المعلوماتية لمحاسبتهم، مبيناً أن بعضهم يعرف حقيقة هذه القصة، إلا أنه استغلها لأغراض شخصية، مطالباً الجهات المختصة بمحاسبة المحرضين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى تفاعل إمارة تبوك مع الحالة إذ وجه أمير المنطقة الجهات المعنية بمباشرة الحالة ودراسة وضع الأسرة، والتأكيد على الجهات الأمنية بمتابعة البحث عن الفتاة، كونها متغيبة عن منزل ذويها، بعد أن تم تسجيل بلاغ بذلك من ذويها، خصوصاً أنها تعاني من اضطرابات شخصية بحسب التقارير الطبية.

وكان فريق تنفيذي للحماية الاجتماعية زار أمس (الأحد) منزل المواطن، وظهر أن وضع الأسرة الاقتصادي «فوق الجيد»، وبالنسبة للمستوى المعيشي ونوعية الأكل فرأى أنها «جيدة ومتنوعة»، وكذلك تبين أن الأطفال غير منقطعين من الدراسة، وأن ما ذكرته الفتاة في هذا الصدد «غير صحيح».

فيما قال المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة تبوك محمد الحربي: “إن وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة تبوك وقفت ميدانياً على حال الفتاة، وتبين بعد دراسة الحالة والاطلاع على الوضع النفسي والاجتماعي عدم وجود آثار للعنف أو الإهمال لها وأشقائها، مشيراً إلى أن وحدة الحماية الاجتماعية في المنطقة تحققت كذلك من وضع الأطفال أشقاء الفتاة، واتضح بأنهم لم ينقطعوا من التعليم بعد الاطلاع على وثائق الشهادات التعليمية وحصولهم عليها في العام الدراسي الأخير”.

 

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