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6 مزايا وظيفية للصيدلي السعودي في مجال الدعاية للمستحضرات

6 مزايا وظيفية للصيدلي السعودي في مجال الدعاية للمستحضرات
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تواصل – الرياض:

تنتظر الصيدلي السعودي 6 مزايا عند التحاقه بالعمل في مجال الدعاية للمستحضرات، بعد أن وافق وزير الصحة على أن يقتصر العمل في هذا المجال على الصيادلة السعوديين.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان – وفقا لـ»مكة» – أن المزايا الوظيفية أبرزها الرواتب المجزية والمكافآت السنوية وامتيازات تختلف من شركة إلى أخرى.

وفي رده عن شروط الدعاية لدواء غير وصفي ذكر أن هناك عددا من الشروط، منها أن يكون الدواء مسجلاً في الهيئة، وأن يكون مصنفاً غير وصفي (يصرف بدون وصفة طبية).

وقال إنه من المتوقع أن يوفر القرار عدداً كبيراً من الوظائف النوعية قد تصل خلال العام الأول إلى المئات تتصاعد خلال السنوات التالية، في حين أن النظام المتبع في شركات الأدوية، سواء المبتكرة منها أو المحلية، يتمثل في التدريب العلمي والمهاري المستمر، ومتابعة المبدعين خلال سنوات عملهم وتدرجهم في المسار الوظيفي.

ومن شروط الدعاية لدواء غير وصفي: أن يكون مسجلاً في الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن يكون مصنفاً غير وصفي (يصرف بدون وصفة طبية)، أن تتوافق المعلومات الواردة في الإعلان مع المعلومات المعتمدة للدواء في الهيئة، ألا يتعارض مع العادات والتقاليد والشريعة الإسلامية والذوق العام، التقدم للهيئـة بالطلب والحصول على الموافقة المسبقة.

أما الميزات التي تنتظر الصيدلي السعودي في مجال الدعاية فتتمثل في: 1 رواتب مجزية، 2 مكافآت سنوية، 3 امتيازات تختلف من شركة إلى أخرى، 4 التدريب المهاري والاتصالي على رأس العمل، 5 رفع الكفاءة العلمية للصيادلة، 6 التدرج نحو الوصول إلى المسميات القيادية في شركات الأدوية.

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