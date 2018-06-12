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سفارة المملكة بـ«روسيا» توجه تحذيراً مهماً للمقيمين والمسافرين إليها

سفارة المملكة بـ«روسيا» توجه تحذيراً مهماً للمقيمين والمسافرين إليها
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تواصل – متابعات:

حذَّرت مصادر بسفارة “المملكة” في روسيا، من تعرض بعض المواطنين السعوديين لمحاكمات إدارية في روسيا حال تجاهلهم أو إغفالهم لموعد انتهاء مدة التأشيرة المحددة لبقائهم فيها حتى ولو كانت مدة بقائهم بعد انتهاء التأشيرة ساعة واحدة فقط.

وأكدت المصادر، وفقاً لـ”مكة”، تعرُّض عشرات السعوديين في روسيا خلال العامين الماضيين للمحاكمة عبر محكمة إدارية والمنع من زيارة روسيا لمدة خمس سنوات، نتيجة جهلهم أو إغفالهم لموعد انتهاء مدة التأشيرة المحددة لبقائهم فيها.

وشددت المصادر على القادمين لروسيا من أجل تشجيع المنتخب الوطني ضرورة التنبه للمدة المحدد لهم في التأشيرة ومغادرة البلد قبل الموعد بيوم أو يومين على سبيل الاحتياط، كون هذا النظام من الأنظمة الصارمة في روسيا، والتي لا تهاون في خرقها حتى ولو سهوا ولا حتى بساعة واحدة، بمعنى إذا كانت التأشيرة تنتهي في الخامس من الشهر وحل منتصف الليل فإن بقاء الشخص حتى فجر اليوم السادس يعد خرقاً للنظام يعرض صاحبه للمساءلة والعقوبة.

وطالبت أيضاً جميع السياح السعوديين القادمين لموسكو بحمل أصل جواز السفر وأصل بطاقة المشجع في كل مكان أثناء التنقل خارج الفنادق، إذ لدى سلطات الأمن صلاحيات إيقاف أي شخص في أي وقت ومكان لطلب وثائقه، وفي حال لم تتوفر لديه يجري إيقافه مؤقتاً ربما لبضع ساعات لحين إثبات هويته.

ونوهت إلى أن تحذير السفارة للسياح من إيقاف سيارات الأجرة في الشارع واستبدالها بطلب سيارات الأجرة عبرة التطبيقات المعروفة، يعود لكثرة تلاعبهم ورفعهم للأسعار، بحيث يطلب مبلغ كبير مقابل إيصال السائح لمسافة قصيرة. وحذرت من التواجد في الأماكن التي لا تناسبنا كمسلمين، ولا تعكس صورة طيبة عن السائح السعودي.

ولفتت إلى أن روسيا بلد آمن، وأن الحكومة الروسية مستعدة بشكل جيد لاستقبال زوارها في كأس العالم، كما أن السفارة السعودية على أهبة الاستعداد لاستقبال مواطنيها ومشجعي المنتخب، وفريق السفارة سيتواجد في كل المدن التي سيخوض فيها المنتخب مبارياته، وتدعو كل من يواجه صعوبات أو بحاجة لإرشادات التواصل معها في أي وقت.

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