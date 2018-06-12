المنسوب له مقطع «قاتل نفسه» بالحرم.. «حي يرزق»

تواصل – مكة:

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصا يقوم بالسلام على إمام الحرم المكي، بعد أن منعه رجال الأمن من ذلك، قبل أن يسمح له إمام الحرم الشيخ خالد الغامدي، وأشارت المواقع إلى أن هذا الشخص هو الذي ألقى بنفسه في صحن المطاف.

وخرج الشاب في مقطع فيديو أكد أنه حي يرزق وليس له علاقة بالمقطع، وقال: «أنا طالب علم استأذنت من الشيخ خالد الغامدي للسلام عليه، وتحقق ذلك حيث قام صديقي بتصوير اللقاء ونشره لنتفاجأ بانتشار المقطع على نطاق واسع بأنني الشخص المنتحر»، واختتم قوله بـ «سامح الله من عمل ذلك وأنا حي أرزق» بحسب “عكاظ”.