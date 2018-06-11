بالإنفوجرافيك.. «الغذاء والدواء» توضح متى تنتهي صلاحية الأدوية بعد فتحها

تواصل – الرياض:

كشفت الھیئة العامة للغذاء والدواء عن تواريخ انتھاء صلاحیة الأدوية والمستحضرات الطبیة بعد فتحھا، مبینة أنھا تختلف من دواء أو مستحضر إلى آخر، كما أن وصفة الطبیب تلعب دوراً أيضاً في ذلك، مؤكدة على ضرورة اتباع ما تحتويه النشرة المرفقة مع الدواء.

وأوضحت الهيئة، في إنفوجرافيك توعوي، أن الأقراص والكبسولات التي تأتي بشريط معدني فإن صلاحیتھا تكون موجودة على أحد طرفي الشريط، أما التي تأتي في علبة صرف الصیدلیة فتنتھي صلاحیتھا بعد 6 أشھر من تاريخ الصرف إلا إذا أبلغك الصیدلي بغیر ذلك، أما الأقراص والكبسولات المخزّنة حسب نظام الجرعة الیومیة، فتستعمل حتى 8 أسابیع من تاريخ صرفھا.

وأضافت أن الأسبرين الفوار تنتھي صلاحیته بعد شھر واحد من تاريخ صرف العلبة من الصیدلیة، وتبقى السوائل الفمیة صالحة للاستخدام بعد فتحھا لمدة 6 أشھر، أما المضادات الحیوية فلا بد من التأكد من الصیدلي عن تاريخ الصلاحیة إن لم يكن موجوداً على العلبة، مبينة أن السوائل الخارجیة مثل الشامبو والزيوت تظل صالحة حتى 6 أشھر من الفتح أو حسب توصیات الشركة.

وأشارت الغذاء والدواء، إلى أن الكريم الذي يكون في العلبة تنتھي صلاحیته بعد شھر من الفتح، أما إن كان في أنبوب فإن صلاحیته تنتھي بعد 6 أشھر، أو حسب توصیات الشركة المصنعة، ونفس الحال أيضاً في المراھم التي تكون في الأنبوبة الضاغطة، أما المراھم التي في العلب فتنتھي صلاحیتھا بعد 3 أشھر من فتحھا.

أما فيما يتعلق بقطرات ومراھم العین أو الأذن أو الأنف، نوھت الھیئة إلى أن صلاحیتھا تنتھي بعد 28 يوماً من الفتح، أما بخاخ الربو والحقنة الشرجیة أو التحامیل فتكون صلاحیتھا مكتوبة على العبوة، بینما صلاحیة الإنسولين (القلم أو الأمبولة) تكون 4 أسابیع بعد الفتح شرط أن يحفظ في درجة حرارة من 8 إلى 2 مئوية.